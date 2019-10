Rigore Napoli, non solo Llorente c’è anche quello su Callejon

La direzione dell’arbitro Giacomelli ed il rigore negato a al Napoli infiammano il dibattito, ma c’è un altro retroscena che coinvolge Callejon su cui c’era un altro penalty.

Al minuto 66 quando il risultato è ancora di 1-1 Pasalic interviene con in netto ritardo con piede alto e colpisce in testa l’attaccante del Napoli. L’arbitro fischia solo il calcio di punizione ma dalle immagini sembra netto il rigore per il Napoli.

Fallo su Callejon

Il rigore negato al Napoli per fallo su Callejon da parte di Pasalic sembra evidente, così come quello non concesso su Llorente che ha dello scandaloso. Pasalic interviene a gamba alta e colpisce alla testa l’attaccante del Napoli lanciato a rete. Le immagini fanno vedere in maniera evidente che Callejon è in area di rigore quando viene colpito alla testa, ma l’arbitro Giacomelli decide che è calcio di punizione. Il Var non interviene o valuta diversamente la posizione del calciatore al momento del contatto, ma non ci si spiega come mai si vedano due cose differente. Dal fermo immagine del video in allegato il rigore appare evidente.

Espulsione Pasalic

In tanti stanno avanzando più di una perplessità sul fatto che Pasalic dovesse essere espulso. Il centrocampista dell’Atalanta salta scoordinato, ferma Callejon lanciato a rete ed entra in gioco pericoloso colpendolo nettamente in testa. Tre fattori che potrebbero determinare l’espulsione, ma anche in questo caso Giacomelli ha deciso di utilizzare la linea morbida e graziare Pasalic e l’Atalanta.

I rigori negati contro l’Atalanta non sono i primi di questa stagione. Anche con il Cagliari c’era un rigore netto non fischiato ai danni di Llorente, così come col Torino c’era un altro penalty evidente su Ghoulam affossato da Izzo. In queste due occasioni il Var non è intervenuto oppure ha valutato diversamente, guardando le immagini sono in tanti a non capire come si possa aver deciso di prendere una decisione differente dal concedere il rigore per il Napoli.