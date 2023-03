Retegui è subito polemica: “Serve la traduzione quando parla è assurdo”

Mateo Retegui attaccante con discendenti italiani ha segnato al suo esordio con la Nazionale durante Italia-Inghilterra.

Il gol di Retegui contro l’Inghilterra non serve a smorzare le polemiche sulla convocazione del giocatore argentino, naturalizzato italiano. Retegui è stato intervistato dalla Rai a fine partita, ma il centravanti della nazionale di Mancini non parla italiano e quindi è stato necessaria la traduzione.

Una sfaccettatura che non è piaciuta a molti tifosi: “Spero che sia la prima è l’ultima volta che un attaccante dell’Italia non sappia parlare in italiano. Una volta c’erano gli oriundi, ma qui andiamo oltre” scrive un tifoso.

Un altro invece scrive: “Non per polemizzare ma è veramente strano sentire Retegui dell’Italia che non sa parlare italiano”.

Retegui ha comunque fatto sapere di essere stato accolto molto bene dal gruppo, che è felice per il gol, ma avrebbe preferito la vittoria.