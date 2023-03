Europei – Retegui gol: ma l’Italia perde. Super gol di Elmas – Video

L’Italia perde contro l’Inghilterra a Napoli. Il gol di Retegui non basta, nella Macedonia gol di Elmas contro Malta.

É un debutto tra il dolce e l’amaro quello di Retegui che segna il suo primo gol con l’Italia all’esordio, ma la Nazionale di Mancini perde contro l’Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni sfrutta benissimo gli errori italiani ed al primo tempo è avanti 2-0. Gol di Rice su calcio d’angolo e Kane su rigore causato da Di Lorenzo per fallo di mano. Nella ripresa l’Italia si sveglia e segna con Retegui. Ma l’espulsione di Shaw al 79’ non basta per acciuffare il pareggio.

Nello stesso girone dell’Italia vince la Macedonia del Nord contro Malta, va in gol anche Elmas con un tiro al volo.