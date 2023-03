Kvaratskhelia: “Grazie al Napoli sono un giocatore completo. Ecco in cosa sono migliorato “

Kvicha Kvaratskhelia ha parlato della sua esperienza al Napoli in Serie A dal ritiro della Georgia, attraverso i canali ufficiali.

L’attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia ha voluto ringraziare i tifosi della Dinami Batumi per l’esperienza avuta nel club. Ma poi ha parlato anche del Napoli: “In azzurro sono cresciuto molto, sono migliorato dal punto di vista difensivo, sono diventato un giocatore che gioca più con la squadra. Prima perdevo spesso l’equilibrio, Napoli in questo mi ha migliorato moltissimo. Se non fosse stato per i miei compagni di squadra non sarei il giocatore che sono ora”.

Parole importantissime quelle di Kvaratskhelia perché sottolinea l’importanza che ha avuto il Napoli nella sua crescita come giocatore. Una crescita importante perché ora Kvaratskhelia con le prestazioni in azzurro ed uno degli attaccanti più ricercati dai top club. L’intenzione di De Laurentiis però è quella di puntare ancora su di lui, anche per la prossima stagione. Il presidente del Napoli ha intenzione di resistere anche a super offerte provenienti dall’estero. Stesso discorso che il presidente azzurro vuole fare con Osimhen, anche se sarà più complicato riuscire a tenere il nigeriano a Napoli anche nella prossima stagione, anche se De Laurentiis ha detto chiaramente che non ha bisogno di vendere.