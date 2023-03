Tifosi inglesi: striscione contro Maradona a Napoli, l’ira della FA – FOTO

I tifosi inglesi durante Italia-Inghilterra hanno esposto uno striscione offensivo nei confronti di Diego Armando Maradona.

I tanto temuti scontri a Napoli tra ultras non ci sono stati. Anzi durante la giornata c’è stato anche qualche episodio positivo, come la partita a calcio improvvisata a piazza Municipio tra alcuni tifosi inglesi e ragazzini di Napoli. Un bel clima, quello che dovrebbe esserci sempre quando c’è una partita di calcio.

Eppure questo clima è stato comunque sporcato dall’iniziativa di alcuni tifosi inglesi che durante Italia-Inghilterra volevano esporre uno striscione contro Diego Armando Maradona. Sullo striscione c’era scritto: “Diego is in a box“, ovvero “Diego è in una bara“.

Inghilterra-Italia: striscione contro Maradona

Sulla questione è intervenuta al FA (Federcalcio inglese) che in una nota ha mostrato tutto il suo disappunto: “Condanniamo fermamente le azioni dell’individuo che si è recato a Napoli con una bandiera che conteneva un messaggio altamente offensivo – si legge in una nota della Footbal Association –. Abbiamo immediatamente preso provvedimenti per far annullare i loro biglietti prima della partita. La questione sarà ulteriormente riesaminata quando torneremo in Inghilterra”. Giusta la presa di posizione della FA, ma non toglie lo scellerato gesto di alcuni tifosi inglesi che hanno scelto un modo veramente assurdo per farsi notare.