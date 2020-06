Ressare i compagni: Cod Warzone diventa come Fortnite?

Cod Warzone può introdurre un nuovo modo per ressare i compagni. Il metodo di salvataggio si avvicinerebbe molto a quello di Fornite.

Nuove indiscrezioni dal mondo di Cod Warzone con la modalità per ressare i compagni pronta a cambiare. Molti utenti stanno chiedendo ad Activision ed Infinity Ward di cambiare leggermente il metodo di salvare i compagni a terra.

Attualmente i compagni di team possono essere salvati avvicinandosi al player a terra e non finito, mentre quelli abbattuti possono spostarsi per raggiungere eventualmente una zona safe in cui riuscire a farsi salvare. Un metodo che ha aperto un’ampia discussione su Reddit, che ha innescato di fatto anche un pensiero da parte degli sviluppatori di poter cambiare le modalità con cui si riescono a salvare i compagni a terra.

Ressare i compagni a Warzone: pronto una nuovo metodo

Una delle ipotesi più accreditate in questo momento è che qualcosa possa cambiare con la quarta stagione di Warzone. Gli sviluppatori hanno infatti dimostrato di guardare con attenzione altri battle royale come Apex Legends. Ma nel caso specifico la nuova modalità per ressare i compagni su Warzone potrebbe prendere spunto da Fornite.

La richiesta è quella di poter caricare il compagno in spalla e quindi portarlo in una zona safe per poi rianimarlo. Ovviamente durante questa modalità chi porta il compagno di team non potrà avere potenza di fuoco e dovrà eventualmente essere scortato da altri, oppure essere abile a fuggire dal nemico. Questo fattore potrebbe creare un nuovo modo di intendere il gaming da parte dei player, dato che la modalità di salvataggio del compagno è una fase molto importante nella dinamica di gioco. Riuscire a rianimare un player caduto può fare una grande differenza durante un fight e quindi per introdurre una novità del genere è necessario fare molta attenzione allo sviluppo.