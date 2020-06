Kumbulla: la Juventus beffa tutti, cifra record per il difensore

Le ultime notizie di calciomercato parlano di Marash Kumbulla alla Juventus. Il difensore era stato vicinissimo al Napoli.

Niente da fare per Napoli ed Inter, il futuro di Marash Kumbulla è alla Juventus. Secondo quanto riferisce La Stampa la società bianconera si è assicurata le prestazioni sportive del difensore del Verona mettendo sul piatto 32 milioni di euro. La Juventus potrà inserire qualche contropartita tecnica per abbassare la cifra cash, ma secondo il quotidiano l’operazione è stata praticamente delineata in tutte le sue parti.

La Juventus con Kumbulla mette a segno un’altra operazione in prospettiva molto importante. Trentadue milioni di euro per un difensore classe 2000 non sono pochi. Inoltre Marotta aveva già spiazzato tutti investendo ben 44 milioni per prelevare Dejan Kulusevski dal Parma. Una cifra ‘enorme’ se si pensa che il nazionale svedese sta facendo vedere per la prima volta tutte le sue potenzialità sul campo.