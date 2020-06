Callejon non ha rifiutato Napoli, le ultime sul rinnovo. Ecco il sostituto

Josè Callejon non ha rifiutato l’offerta di rinnovo di contratto della SSCN. Giuntoli ha già individuato il sostituto: è Jeremie Boga del Sassuolo.

Nessun rifiuto al rinnovo di contratto da parte di Josè Callejon. Il calciatore del Napoli in queste ore si è riavvicinato alla società partenopea ed il suo addio, nonostante sia ancora molto probabile, non è del tutto scontato.

Le ultime novità su Callejon le riferisce Repubblica che scrive: “Un colloquio con la società è in programma: l’offerta del Napoli (biennale) è sempre valida e Callejòn non l’ha ancora rifiutata ufficialmente. La società azzurra aspetta una risposta definitiva“. Insomma la porta non è chiusa, né da un lato né dall’altro. C’è la volontà di alimentare il dialogo, anche perché col prossimo mercato molto incerto chi ha giocatori validi potrebbe decidere di tenerli in rosa. Callejon lo è sicuramente, ecco perché il Napoli è aperto al confronto.

Callejon ed il rinnovo: il Napoli valuta il sostituto

Come qualsiasi grande club il Napoli non può farsi trovare scoperto nel caso Callejon dovesse decidere di non accettare il rinnovo di contratto della SSCN. Così Cristiano Giuntoli si è fiondato su Jeremie Boga. Il talento del Sassuolo era in orbita Chelsea, che ha deciso però di non esercitare il diritto di recompra fissato a 15 milioni di euro. Così il Napoli ora sa che deve trattare solamente con il Sassuolo, la società con cui fino ad ora ha aperto un dialogo per il possibile trasferimento di Boga al Napoli.

“Il Napoli ha incassato il gradimento e valuta. Boga sta giocando a sinistra, ma secondo Gattuso l’adattamento sulla corsia opposta non sarebbe problema. Il placet dell’allenatore è totale. Ma se ne riparlerà” riferisce Repubblica. Al momento quella di Boga è una pista molto importante per il calciomercato del Napoli che sul fronte delle cessioni valuta quella di Allan.