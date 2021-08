Lukaku è sempre più vicino al Chelsea e l’Inter pensa anche a Petagna. Il giocatore ha accettato la proposta economica di 15 milioni di euro di ingaggio da parte del club di Londra. Il club nerazzurro gestito dagli Zhang vuole cedere per fare cassa e recuperare il bilancio in netta perdita. Con i 130 milioni di euro messi a disposizione da Abramovic, l’Inter avrebbe tutte le possibilità per coprire i debiti, anche perché ha già venduto Hakimi al Psg. Inoltre i soldi incassati non sarebbero totalmente investiti sul mercato. L’Inter deve pagare al Manchester United una trance consiste del cartellino di Lukaku (circa 45 milioni di euro). Si stima che il 30% verrà investito nuovamente sul mercato.

Inter: idea Petagna

La principale soluzione di Marotta per l’attacco per sostituire Lukaku è Zapata dell’Atalanta. Ma c’è anche la possibilità di prendere due attaccanti e quindi colmare la lacuna di una riserva per la punta centrale che l’Inter non ha avuto nella scorsa stagione. Per questo motivo Repubblica scrive che l’Inter pensa a Petagna del Napoli come uomo da inserire in organico. Qualora i nerazzurri dovessero chiamare il giocatore non si opporrebbe alla cessione. Il Napoli ovviamente chiede che il giocatore venga pagato adeguatamente, altrimenti lo tiene in rosa, visto che a gennaio Osimhen partirà per la Coppa d’Africa.