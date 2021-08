Tragedia per Ballack: morto Emilio il figlio di 18 anni

Grande tragedia per Michael Ballack, Emilio il figlio di 18 anni è morto in seguito ad un incidente. Il figlio dell’ex calciatore della nazionale tedesca ha perso la vita in seguito ad un incidente con il quad mentre si trovava in Portogallo. Emilio Ballack si trovava in terre lusitana dove il padre aveva comprato una casa anni fa. L’incidente è avvenuto in un complesso residenziale nelle penisola di Troia, una delle fasce costiere più belle del Portogallo.

Dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i soccorsi con medici e vigili del fuoco ma non c’è stato nulla da fare per salvare la vita del figlio di r Michael Ballack. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati al calciatore dal mondo del calcio e non solo. Anche il Chelsea, squadra in cui ha militato per tanti anni, ha voluto lanciare un messaggio per dimostrare vicinanza al suo ex calciatore: “Tutti al Chelsea Football Club sono scioccati e rattristati nell’apprendere della morte di Emilio Ballack all’età terribilmente giovane di 18 anni. Tutti i nostri pensieri sono con suo padre Michael e la sua famiglia in questo triste momento”.