Repubblica: “De Laurentiis “Farò tanti colpi” Osimhen ai saluti, arriva Lucca”

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si avvia al momento decisivo, ma i margini restano sottili. Come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, attualmente a Ischia per il Global Festival, segue da vicino le convulse fasi finali della cessione del centravanti nigeriano, sempre più vicino all’addio.

Al suo fianco, come sottolineato ancora da Repubblica Napoli, c’è il direttore sportivo Giovanni Manna, costantemente aggiornato sugli sviluppi. A fare da mediatore tra le parti è ancora George Gardi, lo stesso intermediario che un anno fa facilitò il prestito di Osimhen al Galatasaray. Stavolta, però, si lavora a una formula definitiva: VO9 non vuole più restare e ha comunicato a De Laurentiis che Istanbul è l’unica destinazione gradita. Dopo un anno tra alti e bassi con i tifosi e parte dello spogliatoio, il rapporto col Napoli sembra ormai irrecuperabile.

Come scrive Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Galatasaray ha dovuto affrontare una trattativa lunga e complicata, anche per motivi finanziari. Prima l’offerta rateizzata senza adeguate garanzie, poi le fideiussioni arrivate in ritardo e infine la richiesta di uno sconto di 5 milioni per coprire le spese bancarie. Una proposta che non ha convinto De Laurentiis, fermo sulla cifra di 75 milioni, clausola rescissoria scaduta giovedì a mezzanotte. Il patron azzurro ha ribadito più volte la sua posizione: nessuno sconto per Osimhen.

Eppure, qualcosa si muove. I dirigenti del Galatasaray sono rimasti in Italia per provare a chiudere durante il weekend, segnale che un’intesa potrebbe non essere lontana. Il problema, sottolinea ancora Repubblica Napoli, è che con le banche chiuse nel fine settimana, l’operazione potrebbe slittare o complicarsi ulteriormente. De Laurentiis è irremovibile, ma sa bene che una soluzione va trovata: trattenere un giocatore scontento non è nell’interesse del club, e l’ipotesi di vederlo a Castel Volturno ad allenarsi da solo è tutto fuorché ideale.

Nel frattempo, il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato. Lo stesso presidente ha annunciato da Pompei, durante l’evento “Una notte di cuore”, che si stanno chiudendo diverse operazioni. In ritiro saranno presentati Kevin De Bruyne, Luca Marianucci e quasi certamente anche Sam Beukema, difensore olandese in arrivo dal Bologna. L’attacco sarà rinforzato con Lorenzo Lucca, per il quale è già stato trovato l’accordo con l’Udinese. Lucca sarà il vice Lukaku nel progetto di Antonio Conte.

Il Napoli, come sottolineato da Repubblica Napoli e da Marco Azzi, non si lascia condizionare dalla lunga “telenovela Osimhen” e prosegue spedito nella costruzione della squadra. Ma il tempo stringe, e ora la palla è tutta nelle mani di De Laurentiis: accettare un compromesso o insistere su una linea dura che potrebbe complicare ulteriormente le cose.

Tutto si deciderà nelle prossime ore. A Istanbul sono ancora ottimisti: credono che, alla fine, Osimhen vestirà la maglia giallorossa. Ma fino alla firma, il futuro dell’attaccante più discusso del mercato resta sospeso. Rien ne va plus.