Il Mattino: “Napoli, la notte dei sogni: De Laurentiis rilancia su Lucca, pressing su Juanlu e Ndoye”

Tra un annuncio suggestivo a Pompei e le grandi manovre di mercato, il Napoli di Antonio Conte si prepara a voltare pagina. Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli rivela tutti i retroscena delle prossime mosse azzurre.

Una promessa lanciata sotto le stelle di Pompei, una manciata di parole che basta a riaccendere i sogni: «Arriveranno tanti nuovi giocatori, ci vediamo in Trentino», ha dichiarato Aurelio De Laurentiis durante la serata-evento. È bastato poco per rimettere in moto l’entusiasmo. Lo racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, che ricostruisce i passaggi chiave dell’attivismo presidenziale degli ultimi giorni.

Il patron azzurro, dopo settimane di silenzio mediatico, è tornato protagonista anche dietro le quinte: telefono bollente, colloqui serrati, trattative riaperte. Il focus principale riguarda Lorenzo Lucca: il Napoli ha intensificato i contatti con l’Udinese, tanto da poter chiudere già nelle prossime ore un’operazione da oltre 30 milioni di euro. Lucca ha messo Conte in cima alle sue preferenze e l’intesa economica con il club friulano è sempre più vicina. Ma come scrive ancora Arpaia su Il Mattino, c’è l’ombra dell’Atalanta pronta a inserirsi con i proventi della cessione di Retegui.

In parallelo resta viva la pista Darwin Núñez, anche se il Liverpool non apre a offerte inferiori ai 60 milioni. Più abbordabili, invece, gli altri nomi sul taccuino partenopeo: Ndoye e Beukema sono considerati prossimi al sì, mentre per Juanlu – attualmente in vacanza in Messico – il faccia a faccia con il Siviglia nelle prossime ore potrebbe sbloccare tutto.

In questo mosaico, torna d’attualità anche Noa Lang, che ha visitato nei giorni scorsi il ritiro del PSV da semplice spettatore, in attesa del via libera per raggiungere il Napoli.

Ma il caso più spinoso resta Victor Osimhen. Il 4 luglio è scaduta la clausola da 75 milioni e i contatti con il Galatasaray non hanno portato a un accordo, nonostante le nuove garanzie presentate dai turchi e le fideiussioni bancarie. Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli ha ribadito di non voler scendere a compromessi, mantenendo inalterata la richiesta economica. Le perplessità azzurre sono alimentate anche dai precedenti del Galatasaray sul mercato.

Gennaro Arpaia, nell’approfondimento per Il Mattino, racconta di un De Laurentiis molto coinvolto, al punto da seguire direttamente da remoto anche le contrattazioni in corso a Milano. E nel frattempo si prende la scena con parole d’elogio per il suo tecnico: «Conte è bravissimo, è il migliore che potessimo avere. Lo abbiamo ancora con noi e ce lo teniamo stretto».

Il mercato azzurro è pronto a decollare. E questa volta, De Laurentiis vuole farlo con i fatti, non solo con le frasi giuste al momento giusto.