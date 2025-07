Corriere dello Sport: “Galatasaray all’assalto di Osimhen: offerta da 75 milioni, oggi la possibile svolta”

Il Galatasaray alza il tiro e si avvicina sempre di più a Victor Osimhen. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club turco ha presentato ieri sera una proposta da 75 milioni di euro al Napoli, articolata in due tranche: 40 milioni subito, altri 35 garantiti per il 2026 (eventualmente suddivisi in due rate da 17,5 milioni, ciascuna coperta da garanzie bancarie individuali). È questa la mossa che potrebbe cambiare il destino dell’attaccante nigeriano, desideroso di vestire la maglia giallorossa.

La trattativa si è sbloccata dopo settimane di stallo e ripensamenti. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha sempre rifiutato proposte prive di solide garanzie e pagamenti spalmati su più anni. De Laurentiis è rimasto fermo sulla linea dettata fin dall’inizio: nessuno sconto sui 75 milioni richiesti e fideiussioni bancarie a copertura delle rate. Il Galatasaray, nella giornata di ieri, ha rilanciato con un’offerta ritenuta finalmente più convincente.

Secondo quanto riferito ancora da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il vicepresidente del Gala, Abdullah Kavukçu, è rimasto a Milano assieme al direttore finanziario del club e all’intermediario George Gardi, per limare i dettagli finanziari con la dirigenza azzurra. L’invio di una nuova PEC con tutte le condizioni garantite potrebbe portare alla fumata bianca già nelle prossime ore.

Per portare a termine l’operazione, i turchi hanno dovuto mettere in conto anche i costi delle garanzie bancarie, pari al 2% dell’importo tutelato, e predisporre fideiussioni solide. L’investimento complessivo è gigantesco: oltre ai 75 milioni per il cartellino, Osimhen andrebbe a percepire un ingaggio da 16 milioni di euro netti a stagione per tre anni, più opzione sul quarto.

Osimhen, intanto, aspetta e spera. Il nigeriano ha da tempo fatto trapelare la sua preferenza per il Galatasaray, al punto da rifiutare a inizio giugno una proposta da 40 milioni l’anno da parte dell’Al-Hilal, club saudita che avrebbe anche pagato la clausola rescissoria intera in un’unica soluzione. Ma Osimhen ha scelto Istanbul e il Gala, alimentando via social il legame con il club.

La stagione del Napoli inizierà ufficialmente lunedì, e Osimhen – sotto contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo al 2027 – risulta ancora tra i convocati. Ma tutto potrebbe cambiare presto. Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la parola finale spetta ora a De Laurentiis. Il destino di Osi, della sua maschera e del suo futuro calcistico, è a un passo dalla svolta.