Gazzetta dello Sport: “Napoli, caccia al nuovo bomber: Darwin Núñez sogno difficile, Lucca idea concreta”

L’attacco del Napoli è in attesa di un nuovo volto. Con il futuro di Victor Osimhen ancora sospeso e i 75 milioni della sua cessione al Galatasaray bloccati da garanzie mancanti, il club azzurro valuta le prossime mosse. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il nodo è strategico: puntare su un esterno o su un centravanti? Molto dipenderà dall’incasso legato all’attaccante nigeriano, ma il casting è già iniziato.

Ndoye e Lookman per l’esterno. Occhio anche a Chiesa

A sinistra il primo obiettivo resta Dan Ndoye, classe ’98, punto fermo del Bologna: il Napoli lo segue da mesi, ma l’offerta da 30-35 milioni non ha smosso il club emiliano, che continua a chiedere non meno di 43 milioni. In alternativa, due nomi di livello: Ademola Lookman, protagonista con l’Atalanta, e Federico Chiesa, la cui posizione alla Juventus è tutta da definire. «Il Napoli – scrive Giordano – è pronto a investire i soldi di Osimhen, ma la scelta va fatta: fascia sinistra o centravanti?».

Nuñez suggestione complicata. Lucca, sì già ottenuto

Il sogno si chiama Darwin Núñez, già nel mirino a inizio mercato. L’offerta azzurra da 50 milioni è distante dalla richiesta del Liverpool (60), e l’ingaggio da 6 milioni netti all’anno rappresenta un altro ostacolo. Ma con il tempo, la trattativa potrebbe riaprirsi.

Più concreta invece la pista Lorenzo Lucca. Il Napoli ha già ricevuto il sì dell’attaccante dell’Udinese, ma la distanza tra i club è ancora di circa 10 milioni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, su Lucca c’è anche l’Atalanta, che con i proventi della cessione di Retegui (70 milioni) è pronta a rientrare in corsa. Tuttavia, prima di muoversi, Juric vuole valutare le alternative in rosa: da Scamacca a El Bilal Touré, passando per De Ketelaere e Daniel Maldini.

Tutto ruota attorno a Osimhen

Finché non sarà chiusa l’operazione Osimhen – e con essa l’arrivo dei 75 milioni – il Napoli non potrà affondare il colpo. E anche per questo, conclude Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, «la rivoluzione azzurra è appena (ri)cominciata, ma prima di urlare “all’attacco” servirà aggiungere il tassello giusto». Una nuova punta, forse anche un esterno, per riportare il desiderio in area di rigore.