Repubblica: “Conte e De Laurentiis più vicini”

Quattro ore di confronto, due giorni di riflessione e una fumata che comincia a tingersi d’azzurro. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono nuovamente avvicinati nel corso di una lunga giornata romana, segnata da simboli forti: l’incontro con il Papa in Vaticano al mattino e il vertice decisivo nel pomeriggio a via XXIV Maggio, a due passi dal Quirinale.

Conte, durante il summit, ha confermato di non aver raggiunto alcun accordo con altri club – Juventus compresa – mentre De Laurentiis, supportato dall’ad Andrea Chiavelli e dal ds Giovanni Manna, ha rilanciato con nuove e concrete garanzie: un progetto ambizioso per il futuro del Napoli, basato su investimenti importanti e rinforzi di alto profilo. Il nome che spicca è quello di Kevin De Bruyne, in arrivo per le visite mediche la prossima settimana, ma anche quello dell’attaccante Jonathan David e del centrocampista Davide Frattesi.

Come sottolinea ancora Marco Azzi, il lavoro dietro le quinte è già avviato e include il rinnovamento dei campi del Training Center di Castel Volturno, uno degli aspetti cari a Conte. Il tecnico ha ribadito la volontà di rimanere, ma solo a precise condizioni, soprattutto sul fronte mercato, affinché non si ripetano ritardi come quelli dello scorso agosto.

Il segnale di un possibile riavvicinamento è stato evidente anche alla conclusione dell’incontro: Conte è rientrato in città con lo stesso treno del vicepresidente Edoardo De Laurentiis e del ds Manna, in un clima sereno. Secondo la Repubblica Napoli, anche le rispettive mogli, Jacqueline Baudit e Elisabetta Muscariello, hanno avuto un ruolo distensivo, trascorrendo insieme il pomeriggio mentre i due uomini discutevano il futuro del Napoli.

L’ex ct della Nazionale scioglierà le riserve entro dopodomani, data entro la quale il club è pronto ad affondare per altri colpi di mercato. In attesa di una decisione definitiva, nel club e tra i tifosi cresce l’ottimismo. «Un’onda di affetto come quella vista lunedì sul lungomare non si trova da nessuna parte», ha ricordato anche il sindaco Gaetano Manfredi.

Il Napoli è pronto. La palla adesso è nei piedi di Antonio Conte. E la fumata, per ora, non è bianconera.