Corriere dello Sport: “Conte resta a Napoli? Mercato da sogno”

Kevin De Bruyne e Jonathan David sono i primi tasselli del nuovo Napoli targato De Laurentiis, pronto a rilanciare con forza in vista della prossima stagione. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sottolineando come la società stia lavorando per trattenere Antonio Conte, offrendo al tecnico un progetto ambizioso e rinforzato.

De Bruyne e David: doppio colpo

Due parametri zero, due profili di spessore: il trequartista belga, classe 1991, è vicino a firmare dopo aver scelto Napoli anche come residenza – è in corso l’acquisto di una villa a Posillipo – mentre il canadese David, 25 anni e oltre 100 gol con il Lille, rappresenta un investimento tecnico di assoluto valore. Entrambi gli affari sono stati condotti in anticipo dal ds Giovanni Manna, con il pieno supporto di De Laurentiis.

Osimhen verso l’addio: in Arabia o Galatasaray

Il futuro di Victor Osimhen appare segnato: la clausola da 75 milioni vale solo per l’estero e il club non intende rafforzare rivali italiane. Come riportato da Mandarini per il Corriere dello Sport, l’Al-Hilal ha riacceso i fari sull’attaccante nigeriano, mentre il Galatasaray sarebbe pronto a investire l’intera clausola, offrendo al giocatore un ingaggio da 15 milioni l’anno. Sul piatto anche una proposta saudita che supererebbe i 30 milioni di euro stagionali.

Altri nomi sul taccuino

Il Napoli si muove anche per Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille, e valuta Kang-in Lee del PSG come possibile rinforzo in mediana. Sempre viva l’attenzione per Davide Frattesi dell’Inter, corteggiato già a gennaio. Infine, dalla Germania si parla di un interessamento per Leroy Sané, in scadenza con il Bayern Monaco.