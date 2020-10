Il quotidiano la Repubblica accusa de Laurentiis di aver chiesto il rinvio della gara contro la Juventus perché infuriato per il caso Milik.

Juve -Napoli è diventato un caso nazionale. La stampa sta tirando fuori ogni sorta di supposizione, e anche qualche inutile sospetto. Secondo il quotidiano la Repubblica alla base della richiesta di rinvio di Juventus- Napoli ci sarebbe una ripicca di Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Arkadiusz Milik, alla fine, resta al Napoli. Niente cessione per il centravanti polacco in scadenza di contratto e in totale rottura con il club partenopeo per il mancato rinnovo. Milik ha detto no ai viola materializzando per il Napoli una perdita di almeno 20 milioni, circostanza che ha fatto infuriare il presidente De Laurentiis.

Il numero uno azzurro non ha gradito l’atteggiamento della Juventus sul suo giocatore e probabilmente è stata questa mossa l’origine del malessere nei confronti del club bianconero, sfociato poi nel diniego netto all’ipotesi di rinviare la partita di domenica“.

La questione Juve-Napoli sta prendendo una piega sbagliata come spesso accade nel nostro paese. La ricerca dello scoop a qualsiasi costo, ha distratto l’informazione dalla sua natura di raccontare i fatti. -Parlare di “dispetto” in piena pandemia ci sembra eccessivo e irrispettoso, verso i malati e verso una piazza che troppo spessa è additata come capro espiatorio dei mali italici.