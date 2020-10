Aurelio De Laurentiis ha presentato un dossier di otto pagine al ministro della Salute, Roberto Speranza e dello Sport, Vincenzo Spadafora.

E’ tutto scritto nero su bianco, la difesa di Aurelio De Laurentiis che nel suo dossier ha voluto spiegare le motivazioni che hanno portato il Napoli a non partire. Una necessità, quella di difendere la salute di tutti e di rispettare le regole, che non poteva ignorata. Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera , il patron azzurro ha inviato gli incartamenti al al ministro della Salute, Roberto Speranza e dello Sport, Vincenzo Spadafora, allegando anche i “documenti chiave del’Asl. Una sorta di memoria difensiva in merito al mancato viaggio della sua squadra a Torino“. Così la SSCN vuole difendere la sua posizione in questa vicenda in cui è convinta di non aver commesso alcuna negligenza.

Con il suo dossier De Laurentiis spera di cancellare quel possibile 0-3 a tavolino che il giudice sportivo può infliggere agli azzurri. Sempre secondo Corriere della Sera c’è la possibilità che non scatti la sconfitta, ma si può andare incontro ad una penalizzazione per il Napoli. Questa penalizzazione, però, potrebbe essere anche più dura del previsto, con un danno in classifica per gli azzurri molto evidente.