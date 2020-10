Il Napoli nel mirino della procura federale che ha aperto un’inchiesta sugli azzurri. Il Napoli può subire una penalizzazione oltre il meno 1.

Ci siamo la macchina della punizione esemplare si è messa in moto, pronti a colpire il Napoli: l’inchiesta è stata aperta e con essa si vuole puntare ad una penalizzazione. Secondo quanto scrive Gazzetta gli accertamenti sul Napoli sono “partiti a razzo nella giornata di domenica”. Al centro c’è la volontà di appurare non tanto i rapporti con l’Asl, ma quanto “accaduto prima”. Chi sta indagando vuole capire se c’è stata negligenza al momento dell’arrivo della “positività di Piotr Zielinski” venerdì pomeriggio.

L’eventuale incolpazione sportiva riguarderebbe la possibilità che si sia agito in ritardo o con negligenza, e/o che indirettamente quelle esitazioni siano state alla base della decisione della Asl. La procura federale ha dunque preso contatto con il club napoletano per ricostruire le tappe di queste, agitatissime ore. E nella giornata si è pure verificato un mezzo giallo con il report degli allenamenti della squadra cancellati dal sito.

Inchiesta sul Napoli: ecco la possibile penalizzazione

Insomma si cerca di capire se il Napoli ha agito male nella gestione dei negati, tanto da far intervenire l’Asl per bloccare tutto. La squadra di De Laurentiis, va ricordato, non ha potuto partecipare alla partita con i bianconeri perché bloccati a Napoli dall’autorità sanitaria locale, cosa che non è stata presa in considerazione da Figc e Lega che non ha rinviato la partita.

Il Napoli ora è sotto inchiesta proprio per questo motivo e potrebbe rischiare una penalizzazione che va oltre il meno 1 in classifica. “La penalizzazione di uno o più punti potrebbe scattare anche nel caso in cui non ci fosse lo 0-3 e Juve-Napoli dovesse dunque essere giocata. Una sorta di via di mezzo”. Via di mezzo che punirebbe il Napoli, ovviamente.