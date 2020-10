La SSCN ha comunicato che i tamponi svolti su giocatori e staff del Napoli sono tutti negativi, ma ne restano ancora due da processare.

Primo sospiro di sollievo per il Napoli, sono tutti negativi al covid 19 i tamponi svolti nella giornata di ieri, a comunicarlo è il profilo twitter della SSCN. Attualmente, però, si precisa, restano ancora due tamponi da processare. Dunque bisognerà ancora attendere per capire se tutti coloro che si sono sottoposti al tampone sono negativi al coronavirus. Anche se secondo quanto riferito da Nicolò Schira, tra i nuovi positivi c’è Rrahmani. Intanto la società ha scelto il ritiro di Castel Volturno come sede dove restare in quarantena. I calciatori vi resteranno e si alleneranno, secondo protocollo, senza avere contatti con l’esterno.

Intanto l’esito negativo dei tamponi del Napoli non spegne le polemiche su Juve-Napoli. Da Torino hanno fatto di tutto per avere al vittoria per 0-3 a tavolino, ma il giudice sportivo ha chiesto un supplemento di indagine prima di pronunciarsi. Il Napoli, infatti, non è partito per Torino non per sfizio personale, ma bensì per rispettare quanto imposto dall’Asl. In questa situazione gli azzurri avrebbero potuto rischiare anche una denuncia penale, se non avessero rispettato le regole. Nonostante tutto gli azzurri potrebbero andare incontro ad una pesante sanzione, che avrebbe comunque il sapore della beffa.