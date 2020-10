Schira: “Napoli, Rrahmani positivo al test del covid 19”

Nicolò Schira di Gazzetta dello Sport sul suo profilo twitter scrive: “Il Napoli ha annunciato che Rrahmani è positivo al covid 19”.

In un comunicato ufficiale su twitter il Napoli ha fatto sapere che sono tutti negativi i test svolti su calciatori e staff, ma che mancavano ancora due tamponi. Secondo quanto riferisce Schira c’è però Rrahmani positivo al covid 19. La notizia viene lanciata attraverso il profilo twitter del giornalista ed esperto di mercato di Gazzetta dello Sport. A quanto pare oltre al difensore ex Verona sarebbe positivo anche un dirigente del Napoli. Va ricordato che Rrahmani era tra i negativi prima di partire per la sfida con la Juventus, eppure dopo qualche giorno è risultato positivo. A dimostrazione che l’intervento dell’Asl di Napoli non è campato in aria. Nonostante tutto per i partenopei si pensa ad una pesante penalizzazione.

Rrahmani positivo al covid 19 si aggiunge a Zielinski ed Elmas i due giocatori che erano risultati contagiati già prima che la squadra fosse bloccata a Napoli. Intanto gli azzurri stanno vivendo all’interno dell’Hotel adiacente al training center di Castel Voltruno. In quella ‘bolla’ i calciatori azzurri potranno svolgere le attività di allenamento, ma non potranno vedere nessuno di esterno al gruppo squadra. In questo modo si cerca di bloccare la diffusione del virus e di tutelare anche le famiglie.