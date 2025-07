Repubblica: “Abbonamenti, febbre da sold out. Ore calde per l’addio di Osimhen”

Prezzi leggermente aumentati, agevolazioni per i fedelissimi e nuove offerte per giovani tifosi. Intanto sul mercato si muove tutto: in arrivo tre nuovi acquisti e Osimhen vicino al Galatasaray. A fare il punto è Marco Azzi su Repubblica Napoli.

«T’appartene»: è questo lo slogan, rigorosamente in dialetto, scelto dal Napoli per lanciare la nuova campagna abbonamenti. Dopo il secondo scudetto conquistato in tre anni, il club azzurro rinnova il patto con i propri tifosi. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, la società ha previsto condizioni agevolate per i circa 25.000 tifosi che avevano sottoscritto l’abbonamento anche nella scorsa stagione, nonostante il deludente decimo posto finale.

I fedelissimi avranno tempo fino al 3 agosto per esercitare il diritto di prelazione, dopodiché scatterà la vendita libera. Ma è già previsto il tutto esaurito, almeno nei settori più popolari come le curve superiori. La capienza limitata del Maradona – in attesa del terzo anello – non consente margini ampi e metà stadio continuerà a essere gestita con la vendita dei biglietti.

Come evidenzia ancora Azzi su Repubblica Napoli, due sono le formule disponibili: l’abbonamento “Full”, che comprende anche le quattro gare della fase a gironi di Champions League e gli ottavi di Coppa Italia, e la versione “Italia”, limitata a Serie A e Coppa. I prezzi sono aumentati in media del 7-8%, ma ci sono importanti benefit per gli abbonati: prelazione per i big match casalinghi (contro Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio), agevolazioni per le trasferte europee, e sconti per gli under 14 in tutti i settori e per gli under 30 in curve, distinti inferiori e tribuna Nisida. Autorizzato, con alcune limitazioni, anche il cambio intestatario della tessera.

Ma a infiammare l’ambiente partenopeo ci pensa soprattutto il mercato. Marco Azzi, su Repubblica Napoli, anticipa che entro il raduno di Dimaro-Folgarida (previsto per il 17 luglio) potrebbero arrivare tre nuovi volti: Noa Lang, Sam Beukema e Juanlu Sanchez. Ai nuovi innesti si aggiungeranno Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, già certi di far parte della rosa di Antonio Conte. Attesissimo, naturalmente, l’approdo in azzurro del fuoriclasse belga.

A tenere banco, però, è anche il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, VO9, è vicinissimo al Galatasaray. Secondo quanto riferisce ancora Azzi su Repubblica Napoli, i dirigenti del club turco sono già in Italia per chiudere la trattativa, forte dell’intesa raggiunta con il giocatore, che ha espresso la preferenza per Istanbul rispetto all’Arabia Saudita. Il Napoli pretende però l’intero pagamento della clausola da 75 milioni, in scadenza domani. Il Galatasaray si è spinto a 60 più bonus, ma De Laurentiis non intende fare sconti.

La cessione di Osimhen, se andasse in porto, finanzierebbe l’assalto finale a Dan Ndoye e a uno tra Darwin Núñez e Lorenzo Lucca. Abbonamenti e mercato si intrecciano in un luglio rovente: la rivoluzione firmata Conte è appena cominciata.