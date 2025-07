Il Mattino: “Osimhen, l’offerta è arrivata: il Napoli verso l’addio. E punta forte su Darwin Núñez”

Corsa contro il tempo per chiudere il trasferimento di Victor Osimhen in Turchia prima della scadenza della clausola da 75 milioni. Secondo quanto riportato da Il Mattino di Napoli in un articolo firmato da Gennaro Arpaia, nella serata di ieri è arrivata a Milano una delegazione del club turco pronta a coprire per intero la clausola. Nessuno sconto, come richiesto dal Napoli. Il club azzurro ha ora chiesto garanzie bancarie prima di dare il via libera all’operazione, ma l’accordo con il giocatore – 16 milioni in quattro anni – è già definito.

Con l’incasso dell’operazione Osimhen, il Napoli mira a Darwin Núñez del Liverpool: contatti in corso, ma la distanza resta. Gli inglesi chiedono 60-65 milioni, mentre De Laurentiis si ferma a 50 più bonus. Sullo sfondo anche Lorenzo Lucca: l’Udinese chiede più di 30 milioni, ma il Napoli non sembra intenzionato a salire oltre quella soglia.

Non solo attacco: secondo Il Mattino, si accelera anche per Beukema, mentre resta viva la pista Ndoye con il Bologna. Il Siviglia, alle prese con problemi finanziari, apre alla cessione di Juanlu, valutando anche lo scambio con Giovanni Simeone. Piace infine Cajuste, che però tiene il Napoli in attesa, preferendo eventualmente la Premier League.