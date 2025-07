Corriere dello Sport: “Poker Napoli”

Victor Osimhen continua a essere il fulcro del mercato azzurro, ma intorno a lui il Napoli di De Laurentiis e Antonio Conte sta costruendo una squadra ambiziosa e profonda. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il colpo Kevin De Bruyne – che ha acceso l’entusiasmo dell’estate partenopea – il club si è mosso con decisione anche su altri fronti.

Tre acquisti sono già stati messi a segno: Luca Marianucci dall’Empoli, Noa Lang dal PSV e – virtualmente – Sam Beukema dal Bologna. Il difensore olandese sarà il secondo innesto per la retroguardia di Conte, dopo Marianucci. L’accordo con il Bologna è stato definito: 32 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Beukema sarà liberato subito dopo la scadenza della clausola di Lucumí, fissata al 10 luglio, giorno che segnerà anche il via libera definitivo al trasferimento.

Secondo Mandarini sul Corriere dello Sport, le visite mediche di Beukema e Lang potrebbero svolgersi lunedì prossimo, a ridosso del raduno previsto martedì a Castel Volturno. Il ritiro di Dimaro, invece, comincerà giovedì 17 luglio.

Ndoye e Zanoli sul tavolo col Bologna, ma resta alta la richiesta

La situazione di Dan Ndoye resta intricata. Il Bologna, come scrive ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, non intende cedere più di due big e per Ndoye chiede 45 milioni di euro, cifra trattabile fino a un massimo di 40. Il Napoli non ha ancora formalizzato un’offerta concreta, ma punta a inserire Alessandro Zanoli (reduce da un buon prestito al Genoa) come contropartita tecnica gradita a Thiago Motta, così da abbassare la parte cash.

Nel taccuino del Napoli, per il ruolo di esterno offensivo, restano anche Federico Chiesa e Ademola Lookman.

Juanlu, si tratta a 17 milioni. Cheddira verso il PAOK

Sul fronte destro difensivo, il Napoli è vicino a Juanlu Sanchez del Siviglia. L’accordo con il giocatore c’è già, ma bisogna ancora chiudere con il club andaluso. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Siviglia ha abbassato le pretese iniziali da 20 a 17 milioni di euro. In precedenza il ds Manna aveva proposto 12 milioni più 2 di bonus. Ora si attende il rilancio per portare il laterale della Roja Under 21 all’ombra del Vesuvio, pronto a crescere come vice Di Lorenzo.

Intanto, il Pisa insiste per Giovanni Simeone, con il Siviglia che si è inserito nella corsa, mentre la Cremonese spinge per Giuseppe Ambrosino. In uscita anche Walid Cheddira, destinato al Paok Salonicco in prestito. Su Jens Cajuste ci sono interessamenti concreti dalla Premier League e dal Besiktas.

Per la porta, restano aperte due opzioni: è stato proposto Rui Patricio, mentre il Napoli osserva con attenzione Noah Atubolu, giovane portiere del Friburgo.