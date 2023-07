Ravezzani attacca: “La peggiore proprietà e il peggior bilancio. Fingete di non vedere”

Il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso un post su Twitter, ha espresso pesanti critiche nei confronti dell’Inter.

Il giornalista Fabio Ravezzani ha recentemente preso di mira l’Inter attraverso un post su Twitter. In un duro attacco, Ravezzani ha espresso pesanti critiche nei confronti della società nerazzurra ponendo l’accento sulla gestione finanziaria e dirigenziale del club. Ecco le sue parole:

“Per chi finora ha finto di non vedere: l’Inter ha il peggior bilancio e la peggior proprietà delle 3 grandi. Ausilio e Marotta finora han fatto i funamboli sul mercato. Ma anche il miglior mago più di un coniglio dal cilindro non può estrarre”.