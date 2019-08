Raiola a Napoli per chiudere Lozano, ma il messicano si infortuna

Mino Raiola è a Napoli per chiudere l’affare Lozano con De Laurentiis. Il messicano si è infortunato durante PSV-Den Haag.







l’operazione Lozano rischia di complicarsi. Mino Raiola è a Napoli che chiudere con De Laurentiis ma l’infortunio del messicano rischia di complicare la trattativa.

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.it, Mino Raiola è a Napoli, per incontrare incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis, si cerca di sbrogliare la matassa per l’accordo definitivo su Lozano.

Per il cartellino del messicano, sono pronti 42 milioni di euro e un ingaggio da 4,5 milioni di euro, resta da definire il nodo dei diritti d’immagine.



L’infortunio accorso a Lozano rischia di complicare l’affare. Il messicano, in campo con la maglia del PSV, ha subito infatti un duro colpo dal centrocampista olandese Danny Bakker, calciatore dell’ADO Den Haag.

Lozano è stato costretto a lasciare il campo aiutato dallo staff sanitario. Da capire, adesso, se l’infortunio sarà da ostacolo in qualche modo l’affare con il Napoli.







La presenza di Raiola a Napoli è segno che per chiudere la trattativa manca pochissimo, ma questo calciomercato ci ha abituato a grandi colpi di scena come accadde per l’affare Pèpè.