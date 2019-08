Lozano titolare con il PSV contro il Den Haag. Segnale al Napoli?

Lozano titolare con il PSV contro il Den Haag. In attesa di capire se andrà al Napoli, el Cucky gioca dal primo minuto contro il Den Haag.







Tra il Napoli e il PSV mancano soltanto i dettagli per poter annunciare ufficialmente l’acquisto del Chucky o di Speedy, come in Messico chiamano tutti Lozano per l’ipotetica somiglianza con la bambola assassina del film e per la sua rapidità.

I dettagli fanno la differenza in tutte le trattative e per ora Lozano resta in Olanda. Lozanzo in attesa di decidere il suo futuro, parte titolare nella partita del Psv contro il Den Haag. Dopo la panchina nella prima partita contro il Twente (finita 1-1) il tecnico del Psv Van Bommel ha deciso di puntare sul talento messicano per la seconda sfida di campionato.