Il PSV ha trovato il sostituto di Lozano. El Cucky verso Napoli

Secondo il portale Espn il PSV ha trovato il sostituto di lozano.

Franck Ribéry la prima opzione del PSV per sostitutire Hirving Lozano nel caso in cui il messicano vada a Napoli, come è trapelato nelle ultime settimane.

Dall’Olanda sostengono che il francese è nel mirino della squadra di Mark Van Bommel, dopo il tentativo di far tornare Arjen Robben nella squadra olandese.

Lozano è rimasto in panchina durante la data inaugurale dell’Eredivisie; mentre nella partita del terzo turno di qualificazione dell’Europa League è entrato nel 59 ‘.

Ribéry ha concluso il suo contratto con il Bayern Monaco dopo 12 stagioni. Ora è alla ricerca di nuovi orizzonti ed è qui che appaiono gli olandesi, oltre alle offerte che ha avuto in Inghilterra, Arabia Saudita e Qatar.