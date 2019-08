Napoli, Lozano il quarto acquisto. Ecco quanto costerà

Lozano sarà il quarto acquisto del Napoli. El Chucky come lo chiamano in Messico costerà i 42 milioni della clausola.







Hirving Lozano sarà il quarto acquisto del Napoli. Lo rivela l’edizione odierna del corriere dello sport, nel consueto focus sul calciomercato del Napoli:

Il club azzurro è ormai ad un passo dall’acquisto di Hirving Lozano. Un network d’amore. Di stima e apprezzamenti: i like, mi piace, l’espressione più utilizzata. Attraverso una telecamera: «Conosciamo bene il valore di Lozano», il messaggio di De Laurentiis da Miami, in inglese.

Oppure a mezzo social: con un like, appunto, cioè quello che l’attaccante messicano ha messo in calce alla foto postata su Instagram da un artigiano napoletano che esibiva orgoglioso la sua statuina con la maglia azzurra e un “benvenuto” grande così.

LOZANO QUARTO ACQUISTO DEL NAPOLI

Altro da dire? Beh, non resta che firmare e poi annunciare il quarto acquisto estivo (dopo Di Lorenzo, Manolas ed Elmas, ndr). Un bel colpo, davvero, che il club azzurro stava coltivando da un po’. Pausa con Raiola a parte.

Mancano solo i dettagli quelli per poter annunciare ufficialmente l’acquisto del Chucky o di Speedy, come in Messico chiamano tutti Lozano per l’ipotetica somiglianza con la bambola assassina del film e per la sua rapidità.

Una delle caratteristiche che tanto bene farebbero al Napoli-bis di Ancelotti. «Seguiamo Lozano da gennaio e conosciamo esattamente il suo valore», dice De Laurentiis ai microfoni di Espn. «Potrebbe essere un buon giocatore per noi: quello che mi piace di lui è la giovane età rispetto, per esempio, a James».







ECCO QUANTO COSTERÀ LOZANO

Ventiquattro anni contro ventotto. Discorso chiarissimo, insomma, quello sul Chucky, ieri in Norvegia per il primo impegno del Psv nel terzo turno preliminare di Europa League con l’Haugesund (1-0): partito ancora dalla panchina, è poi entrato al 58′ e ha rimediato un’ammonizione. La sua storia olandese è giunta al capolinea. Lozano costerà i 42 milioni della clausola.