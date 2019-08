Barcellona - Napoli 4-0. Ancelotti Deluso, per Giuntoli la squadra è apposto

Barcellona – Napoli 4-0. gli azzurri travolti nella seconda amichevole americana. Ancelotti deluso. Per il ds Giuntoli la squdra è completa.







Al Michigan Stadium Barcellona – Napoli 4-0. Decidono una doppietta di Suarez e gol di Griezmann e Dembelé, ma i primi due gol erano in fuorigioco. Gli azzurri bene nel primo tempo poi calano.

Gli azzurri rientreranno dagli Usa, con De Laurentiis e Giuntoli che potranno concentrarsi sul mercato: da Icardi a James e Lozano, la sfida di Detroit ha confermato che il Napoli ha necessità di una punta centrale, un uomo d’area che all’occorrenza sappia proteggere la palla e far salire i compagni. Il solo Milik non basta.

Barcellona – Napoli 4-0

In avvio Ancelotti rinuncia a Insigne e perde nel riscaldamento anche Milik, bloccato da un affaticamento muscolare. In campo va Callejon, che agisce a destra con Fabian Ruiz trequartista e Verdi esterno sinistro. Mertens è l’unica punta. Il Barcellona, senza l’infortunato Messi, fa le prove per il debutto nella Liga (sabato prossimo in casa dell’Athletic Bilbao) e schiera una formazione piena di titolari, con Griezmann in avanti insieme a Suarez e Dembelé. L’ex Atletico Madrid è fra i più pericolosi. Il Napoli tiene bene il campo il primo tempo, ma l’unica vera grande occasione la costruisce nel finale: Fabian Ruiz, però, spreca da ottima posizione.

Lite Manolas – Suarez

Suarez prima costringe in angolo Meret e poi ha un diverbio abbastanza vistoso con Manolas: il difensore greco gli fa il gesto del tre, evidentemente per ricordargli i tre gol fatti con la sua ex squadra, la Roma, nella partita che costò ai blaugrana l’eliminazione dalla Champions.

Barcellona- Napoli 4-0 due goal in fuorigioco

Il Barcellona va in goal al termine di una triangolazione Griezmann-Suarez con l’uruguaiano che insacca da centro area. Clamoroso nell’azione il fuorigioco di Griezmann non visto dall’assistente: con il Var il gol non sarebbe stato mai convalidato. Poco dopo arriva il raddoppio dello stesso francese, al termine di un’altra azione viziata dalla posizione di fuorigioco di Jordi Alba.

Il tremendo uno-due subito è uno choc per il Napoli, che subisce il terzo gol da Suarez e il poker da Dembelè.







Ancelotti deluso

Napoli nettamente travolto dal Barcellona, le telecamere hanno inquadrato Carlo Ancelotti sul risultato di 4-0 per gli spagnoli. La sua espressione è abbastanza eloquente. Il tecnico appare deluso e pensieroso.

Giuntoli ritiene il Napoli completo

Prima di Barcellona-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli: “Siamo contenti della nostra squadra. Non dimenticate che abbiamo acquistato calciatori come Di Lorenzo, Elmas e Manolas.

Mister X? Vi posso dire che non tutti i nomi che seguiamo sono usciti fuori. Abbiamo fatto un ottimo ritiro.

Vogliamo fare un lungo cammino in Champions.

Un colpo da sogno? Napoli deve sempre sognare, noi siamo attenti ad inserire calciatori utili al nostro progetto. Cerchiamo un attaccante, un calciatore capace di ribaltare l’azione in modo veloce.

James è uno di questi, ma non l’unico. Stiamo bene anche così, ma coglieremo le opportunità se si presenteranno”.

Dopo il 4-0 rifilato dal Barcellona al Napoli, chi sa se Giuntoli pensa ancora che la squadra sia completa.