Mertens a ESPN: "Servono giocatori forti per vincere. Sarri e Ancelotti..."

Dries Mertens a ESPN avvisa il Napoli: ” Servono giocatori forti per vincere”. Il belga parla anche delle differenze tra Ancelotti e Sarri.







Mertens ha parlato ai microni di ESPN. Il folletto belga vuole lottare per lo scudetto, in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno in maglia azzurra. Nelle ultime ore la Roma ha chiesto il suo cartellino, ma De Laurentiis si è rifiutato di trattare, asserendo che “Ciro” come lo chiamano a Napoli è incedibile. Proprio sul calciomercato Mertens fa una richiesta al Napoli per tentare di vincere il campionato.

MERTENS A ESPN CHIAMA I CAMPIONI AL NAPOLI

“Cosa serve per trionfare? Sei anni fa sono venuto qui con Callejon, Higuain e Albiol, un sacco di trasferimenti e tanti calciatori di qualità. Il problema è che siamo vicini a compiere un altro step, e sarebbe importante farlo.

Dobbiamo continuare a fare bene, magari acquistando altri grandi calciatori. Quando acquisti i migliori calciatori hai una squadra migliore. Però tanti di noi giocano assieme da anni, ma alla fine per vincere qualcosa serve fare di più”.

MERTENS SU SARRI E ANCELOTTI

“Sarri e Ancelotti? Sarri ha cambiato la mia posizione, mi ha dato un’altra dimensione a livello calcistico.

Ancelotti ha cambiato qualcosa per personalizzare una squadra molto forte: è bello vedere come le cose possano cambiare, nel calcio non si sa mai come va a finire”

“Sono vicino ad essere il miglior goleador della storia del Napoli. È qualcosa di molto bello, soprattutto per uno come me che non è nato centravanti. Sono diventato attaccante a causa di alcuni infortuni. Il mio obiettivo è quello di cercare sempre un gol o un assist, essere vicino alla cima della classifica è qualcosa di gratificante”.







Mertens a ESPN ha poi aggiunto: “Romelu Lukaku, diventato nelle scorse ore un calciatore dell’Inter, Gli ho mandato un messaggio di congratulazioni, lo voleva fortemente. Sono felice per lui, sarà importante per l’Inter e per il calcio italiano”.