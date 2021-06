RAI: “Il Napoli segue Lykogiannis e Berge. Bocciati Flemming e Junior Firpo”

Ciro Venerato fa il punto sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Radio Goal. Secondo il giornalista il Napoli sta seguendo più pista, ma i ruoli in cui vuole trovare rinforzi sono quelli di “terzino sinistro ed un centrocampista”. Per il terzino si segue: “Lykogiannis, un classe ’93, anche se Emerson Palmieri resta il nome principale per Cristiano Giuntoli. Sul giocatore c’è pure l’Inter”.

Per il centrocampo Venerato dice di avere “conferme per Sander Berge, dello Sheffild United che è in scadenza nel 2024. Sul calciatore ci sono relazioni molto positive da parte dello scouting della SSCN”. Negli ultimi giorni si è fatto con insistenza anche il nome di Flemming che secondo il giornalista “non è pronto per il Napoli, tanto che non è nemmeno un oggetto di valutazione. Al momento non c’è alcuna trattativa, al massimo valutazione di natura tecnica ed economica”.

Tra le valutazioni c’è anche Sissoko che però per “stipendio ed età non rientra proprio nei parametri del Napoli” anche se un discorso simile si poteva fare pure per Bakayoko, che invece ha vestito la maglia azzurra nella scorsa stagione. Altro nome bocciato è quello di Junior Firpo del Barcellona che il club “ritiene un ottimo quinto ma non un quarto. Dunque in questo caso la bocciatura è di natura tecnica” dice Venerato che conclude con Nuno Tavares del Benifica: “Viene valutato almeno 30 milioni di euro, ma ha una clausola di 80. Il Napoli si tiene distante”.