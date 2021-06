Bargiggia: “Koulibaly resta al Napoli, ecco gli indizi. Lozano, può cambiare tutto”

Paolo Bargiggia è sicuro: “Kalidou Koulibaly resta al Napoli“. In questi giorni sono frenetiche le notizie di calciomercato che coinvolgono il calciatore senegalese. Qualora dovesse andare via il Napoli potrebbe fare una enorme plusvalenza. Nonostante tutto il giocatore pare abbia deciso di restare, comunicandolo anche ad Aurelio De Laurentiis. Alla soglia dei 30 anni per Koulibaly restare al Napoli sarebbe sicuramente una decisione importante.

Anche Paolo Bargiggia è convinto della permanenza di Koulibaly al Napoli. A 1 Station Radio dice: “Con ogni probabilità il calciatore resterà al Napoli. Per lui si tratta di una scelta di vita. Il difensore – aggiunge – ha già rinnovato l’asilo del figlio ed ha confermato anche la sua abitazione“. A questo punto il Napoli “dovrà cercare di vendere altri giocatori per poter far entrare soldi cash nelle casse“. Ecco perché si parla di un addio di “Ospina che piace moltissimo all’Atalanta, in vantaggio anche sulla Fiorentina“. Secondo Bargiggia a questo punto anche Lozano “potrebbe finire sul mercato, anche se c’è stato un incontro tra Raiola e De Laurentiis in cui si è parlato di far restare il messicano al Napoli almeno per un’altra stagione“. Uno dei sacrificabili in casa Napoli è Fabian Ruiz, anche se De Laurentiis chiede tantissimo per la cessione.