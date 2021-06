Gonzalo Higuain ex attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bobotv. L’argentino che ora gioca in MLS era pronto a lasciare il Napoli dopo il primo anno e lo dice chiaramente: “Ammetto che il primo anno al Napoli è stato complicato, ho sofferto un po’”. Poi è cambiato tutto quando è arrivato Maurizio Sarri: “Con lui le cose sono andate molto meglio”.

L’attaccante ex Napoli poi aggiunge: “Proprio mentre stavo pensando di andare via è arrivato Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, avevo chiamato anche mio fratello dicendo di volere di più. Poi il mister mi ha parlato per 5 minuti e mi ha convinto a restare. Con Sarri in panchina giocavamo a memoria, sono riuscito a segnare 36 gol, siglando così il record in Serie A. Per me Sarri è un grande maestro ed è stato sicuramente uno dei migliori allenatori che io abbia mai avuto”.