Moussa Sissoko per il calciomercato del Napoli, operazione in stile Bakayoko. Il club di Aurelio De Laurentiis cerca muscoli a centrocampo, oramai è chiaro, dato che tutti i profili seguiti hanno queste caratteristiche. Serve un calciatore che possa sostituire Bakayoko, tornato al Chelsea per fine prestito e che ora potrebbe andare alla Fiorentina dove ritroverebbe Gattuso. A Napoli ha avuto alti e molti bassi, ma il club cerca un calciatore con quelle caratteristiche che possa fare da diga nel 4-2-3-1 di Spalletti. Ovviamente molto dipende da Fabian Ruiz. Se lo spagnolo dovesse andare via, allora servirebbe un costruttore della manovra, a meno che non si voglia puntare tutto su Lobotka che Spalletti vuole valutare durante il ritiro di Dimaro.

Sissoko al Napoli: non è l’unica pista

Secondo quanto scrive Repubblica Toma Basic resta sempre la prima scelta in casa Napoli. Il Bordeaux si accontenterebbe di 10 milioni di euro, il Napoli è fermo ad 8 milioni ed il Benfica si è inserito pericolosamente arrivando ad offrire 9 milioni di euro. Una partita a scacchi per un giocatore che va in scadenza nel 2022. Basic, però, non sembra proprio l’erede di Bakayoko, piuttosto quello di Fabian. Resta in piedi anche la trattativa per Thorsby che secondo Mediaset è in fase avanzata, tanto da fare anche le cifre.

Moussa Sissoko rappresenta per il Napoli un’alternativa più che valida. Una mossa come quando prese in prestito Bakayoko dal Chelsea. Il centrocampista a 31 anni può assicurare grande forza ed esperienza al centrocampo partenopeo, con il Tottenham che, secondo Repubblica, potrebbe partecipare al pagamento dell’ingaggio. Una soluzione low cost ma di qualità. Un’idea che in tempo di crisi può essere anche vincente, perché permetterebbe di spostare il budget su un altro settore del campo. Il Napoli, infatti, ha grande bisogno di esterni di fascia in difesa. Ancora di più dopo l’addio di Hysaj che appare imminente.