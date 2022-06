Radio ufficiale: “Fabian Ruiz-De Paul, lo scambio si può fare. Deulofeu sempre più vicino”

Nella prima puntata della settimana di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio dà un po’ di notizie sul calciomercato del Napoli. Venerdì scorso era stata data notizia di un possibile scambio tra Fabian Ruiz e Rodrigo De Paul, così la redazione si è messa a lavoro nel week-end ed ha avuto conferme in merito a questa ipotesi.

De Maggio inizia così la settimana: “Se Fabian Ruiz continuasse a rifiutare ogni proposta di rinnovo del Napoli, il sodalizio campano intensificherebbe i contatti con l’Atletico Madrid per uno scambio. L’ex Betis Siviglia approderebbe in Spagna, De Paul al Napoli. E non è finita. Il Napoli cerca con insistenza sempre Deulofeu“.