Dalla Spagna: Atletico vuole Fabian, offerta ufficiale. Il Napoli chiede una contropartita

Il Mundo Deportivo dà notizia dell’offerta ufficiale dell’Atletico Madrid per Fabian Ruiz. A comunicarlo è Walter De Maggio all’interno della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il quotidiano spagnolo, un primo contatto c’è stato tra i colchoneros ed il club partenopeo che ha indicato la somma scelta per la cessione. Pare che l’Atletico abbia dato spazio anche alla possibilità di una contropartita. A quel punto il Napoli ha fatto il nome di Rodrigo De Paul, profilo seguito già in passato quando giocava nell’Udinese. I rumors sono tutti da confermare, ma di sicuro valuterà tutto per non perdere Fabian tra un anno a parametro zero.

Il Mundo Deportivo parla anche dell’interesse di Napoli e Inter per Miralem Pjanic, calciatore che ha vissuto importanti stagioni a Roma sotto la guida di Luciano Spalletti.