Psg, Icardi in guerra con Cavani. Isolato dagli argentini per ordine di Messi

Psg, Icardi in guerra con Cavani e isolato dagli argentini per ordine di Messi

Secondo L’Equipe Mauro Icardi sarebbe stato accolto in maniera fredda dai suoi connazionali Di Maria e Paredes, sotto consiglio di Messi molto legato a Maxi Lopez, l’ex marito di Wanda Nara.









Squadra nuova, vecchi problemi per Mauro Icardi. Nemmeno l’aria di Parigi è riuscita a dare pace all’ex capitano dell’Inter.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Equipe, Icardi non se la passa bene al PSG, l’ex Inter è stato completamente isolato dagli argentini e sarebbe in guerra con Cavani.

Leandro Paredes e Angel Di Maria, i suoi connazionali, sarebbero molto vicini a Leo Messi, a sua volta molto amico di Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara.

La pulce avrebbe invitato gli argentini a non agevolare l’ambientamento di Icardi al PSG.

Le immagini pubblicate dal centravanti sui social, lo immortalano quasi sempre con altri due nuovi arrivati nel club francese: Sergio Rico e Keylor Navas.

ICARDI IN GUERRA CON CAVANI

Il Matador, ha visto l’ingaggio di Icardi, seppur in prestito con diritto di riscatto, come un segnale circa la volontà di prescindere da lui a partire dalla prossima stagione. Per La stragrande maggioranza della squadra ha preso le difese del suo numero 9, nei confronti di Icardi.







WANDA NARA PENSA AL NAPOLI

Le parole sibilline di Wanda Nara nell’ultima puntata di Tiki Taka: “Il Napoli ha conservato i soldi che avrebbe dovuto spendere per Icardi, sono ancora lì in cassa, magari ci sarà qualche sorpresa a gennaio”, vanno prese con le pinze, ma potrebbero nascondere una via d’uscita per il bomber argentino.