Processo Juventus: in arrivo 30-40 punti di penalizzazione tra plusvalenze e stipendi

Juventus,in arrivo 30-40 punti di penalizzazione dai nuovi processi. Le penalizzazioni saranno afflittive,e scontate in questa stagione.

La Juventus è in caduta libera. Il quotidiano sportivo Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio oggi ai tre filoni di inchiesta che riguardano il club bianconero: plusvalenze, stipendi e partnership con altri club. I problemi per la Juventus, tuttavia, sono soltanto all’inizio. Secondo le voci che circolano negli ambienti federali, le inchieste sulle plusvalenze risultano essere una goccia nell’oceano rispetto a ciò che attende la squadra.

Il procuratore federale Giuseppe Chiné completerà formalmente oggi un nuovo fascicolo, denominato “manovra stipendi e manovra agenti”, avviando ufficialmente l’avviso di chiusura delle indagini all’inizio della prossima settimana. La Juventus dovrà difendersi nuovamente e questa volta dovrà affrontare accuse ancora più precise rispetto al caso delle plusvalenze.

I problemi non si fermano qui. La Juventus si troverà ad affrontare ben tre processi: prima il deferimento per la manovra stipendi, poi il 19 aprile tornerà in aula per chiudere il caso plusvalenze nel terzo grado (con la speranza di recuperare i 15 punti) e, infine, entro la fine di aprile, si presenterà al tribunale federale per il primo grado del nuovo filone, che riguarda gli stipendi e le fatturazioni agli agenti che, secondo gli inquirenti, sono state gonfiate.

Superare questi ostacoli sarà difficile e la Juventus rischia di subire pesanti penalizzazioni. Se ciò accadesse, il club potrebbe perdere tra i 30 e i 40 punti sommando le penalizzazioni delle plusvalenze e degli stipendi. Le penalizzazioni saranno afflittive, dunque la Juventus le sconterà in questa stagione. Occhio alla possibile retrocessione in Serie B. In ogni caso, i legali Bellacosa, Sangiorgio, Clarizia e Paolantonio si concentreranno sull’udienza preliminare davanti al Gup, rinviata al 10 maggio, sperando di poter salvare la situazione.