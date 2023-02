Il presidente dell’Eintracht Francoforte sotto inchiesta per possesso di droga

Il Presidente Eintracht Francoforte sotto inchiesta per possesso di droga: scossa per la squadra prima della Champions League.

Il presidente dell’Eintracht Francoforte, Peter Fischer, è al centro di un’inchiesta del pubblico ministero per acquisto e possesso illegale di cocaina. Non solo, anche la moglie e il figlio maggiore sono coinvolti nell’indagine. La scoperta è avvenuta dopo che il figlio minore di Fischer di 13 anni è stato sorpreso a sniffare cocaina a scuola con un amico. L’appartamento della famiglia è stato perquisito, trovando tracce di cocaina e marijuana. Questa scossa arriva a due settimane dalla sfida di Champions League contro il Napoli. Al momento non ci sono commenti ufficiali da parte dell’Eintracht o da Fischer.

Secondo La Faz anche la moglie e il figlio maggiore del Presidente dell’Eintracht Francoforte sono sotto indagine. L’indagine è iniziata dopo che il figlio minore di Fisher, 13 anni, è stato sorpreso a sniffare cocaina a scuola con un amico. La madre dell’amico ha notato che suo figlio era iperattivo e si comportava in modo insolito. Pare che l’amico avesse portato a casa la cocaina che gli aveva dato il figlio di Fisher.

L’ufficio del pubblico ministero ha fatto perquisire l’appartamento dei Fisher. Un cane antidroga ha individuato dei residui sul comodino del presidente e un test ha dato esito positivo. I telefoni cellulari di Fisher sono stati sequestrati e sono attualmente in fase di valutazione. Non è ancora chiaro a chi appartenesse la cocaina. Di conseguenza, sia Fisher che sua moglie e il figlio maggiore sono accusati.

Chi è Peter Fisher il presidente ultras

Peter Fischer, 66 anni, è un ex tifoso appassionato. Ha trascorso la sua giovinezza nel Blocco-G, una sezione del Deutsche Bank Park di Francoforte dove si riunivano i tifosi più fedeli del team rossonero durante i loro incontri casalinghi. Fischer è membro di un’associazione di tifosi che conta oltre 22.000 iscritti e circa 700 club affiliati e controlla diverse realtà sportive della città di Francoforte attraverso 16 dipartimenti. Tra questi c’è anche la Eintracht Frankfurt AG, la società che gestisce il calcio locale, fondata come società a capitale per aderire ai campionati tedeschi 23 anni fa.

Nel 2018, il proprietario del club tedesco ha ordinato ai suoi tifosi di non recarsi a Roma per assistere alla partita contro la Lazio nella Europa League: Temo che a Roma andranno anche tifosi che non saranno in possesso del biglietto. Restate a casa, guardate la partita in televisione. A Roma c’è un numeroso gruppo di estremisti, sono crudeli e difficili da gestire”.