De Paola: “Osimhen vale 300 milioni. Non vedo grandi differenze con Mbappè”

Paolo De Paola ritiene che Victor Osimhen vale 300 milioni di euro e non vede grandi differenze con Kylian Mbappè

Paolo De Paola sottolinea la grande stagione degli azzurri di Luciano Spalletti. Il giornalista ed ex direttore di Tuttosport, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, afferma: “Il Napoli sorprenderà anche in Europa, se dai uno sguardo alle altre grandi non c’è una grande competitività. Le corazzate non esistono più, dal Bayern al Real sono tutte in difficoltà, anche il City. E poi questo Napoli può far male a chiunque, grazie al gioco che ha creato Luciano Spalletti. Il Derby? Le milanesi hanno offerto uno spettacolo di cui è stato protagonista soltanto l’Inter, dalla sua in ritradissimo per lo Scudetto. I nerazzurri sono gli unici che si possono avvicinare in maniera forzata al Napoli. C’è un abisso tra il Napoli e le altre ormai”.

Per De Paola Victor Osimhen vale 300 milioni di euro

De Paola ha poi proseguito: “Il Milan è un disastro, una sorta di abiura dai codici seminati dai Sacchi, dai Capello e dagli Ancelotti… E’ una squadra che ha tradito sé stesso. I cori razzisti al Picco? Manca la volontà di punire seriamente questi episodi, esistenti già dai tempi di Maradona. Dal Nord arrivano le stesse offese e gli stessi cori, determinate dalla paura che il Napoli incute ai suoi avversari. Sono condannabili e stupidi, ma non c’è una volontà politica di punire pesantemente le tifoserie”.

“L’assist di Kvara? E’ la bellezza di questa coppia che forma con Osimhen, c’è una generosità latente. Kvara non è ancora al massimo del suo potenziale, ma è in totale simbiosi con il nigeriano. Quanto vale oggi Osimhen? Se vedo quelli che sono stati acquistati dal City o dal Chelsea… Osimhen vale almeno 300 milioni di euro! Non vedo differenze enormi tra lui e Mbappé, anzi Osimhen si mette più a disposizione della squadra e dei compagni”.