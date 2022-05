Porrini, vice allenatore Albania: “Broja al Napoli? mi ricorda Leao, è devastante”

Sergio Porrini, collaboratore nello staff dell’Albania ai microfoni di TMW Radio, consiglia Broja al Napoli:

“Dallo scorso anno a questo è cresciuto tantissimo e al Southampton è esploso. Le sue più grandi qualità sono nella progressione, specie palla al piede. Con i dovuti paragoni, ricorda un po’ Leao per come diventa immancabile se si allunga il pallone nello spazio. Meno bravo invece spalle alla porta, nella costruzione dell’azione, ma negli spazi è devastante”.

Porrini paragona le qualità Broja a quelle di Leao . La punta del Chelsea è tra i nomi per sostituire Osimhen, nel caso in cui le offerte provenienti dalla Premier dovessero soddisfare De Laurentiis.

Sarebbe adatto al Napoli?

“All’inizio, in Serie A, rischiano di far fatica tutti quanti. Le sue doti, però, sono quelle di chi sa far male in ogni ambiente, Italia compresa”.