De Maggio: “Vi do una notizia di mercato. Nuovo nome in attacco”

Valter De Maggio ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha riportato le ultime sul mercato del Napoli, rivelando un retroscena.

“Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per l’attacco del Napoli in vista della prossima stagione, pare che il club azzurro sia fortemente interessato a mettere sotto contratto Marko Arnautovic. Ha fatto molto bene agli ordini di Mihajlovic e potrebbe fare comodo come bomber di scorta”.