Pedullà: “Napoli sondaggio per Arnautovic, ecco il retroscena”

Alfredo Pedullà durante lo speciale calciomercato fa il punto anche su una trattativa del Napoli. Secondo quanto riferisce il giornalista il Napoli pensa ad Arnautovic per l’attacco. In questo caso non si tratterebbe di un sostituto di Osimhen, ma bensì di un rinforzo, visto che anche Petagna può andare via. Il giocatore del Bologna a 33 anni ha meso a segno 15 gol in questa stagione, caricandosi la salvezza dei felsinei sulle spalle. Sicuramente un ottimo score quello dell’attaccante austriaco, che ha sempre dimostrato di avere grandi qualità, ma non continuità di rendimento.

Arnautovic Napoli, le notizie di Pedullà

Secondo quanto fa sapere il giornalista esperto di calciomercato il Bologna vuole continuare con Arnautovic, con il presidente Saputo che ne vuole fare un punto di riferimento anche per la prossima stagione. Ma la buona stagione dell’attaccante austriaco ha fatto accendere i riflettori di alcuni club del campionato italiano. “Arnautovic sta bene a Bologna, con cui ha un contratto (fino al 2023 ndr) ma piace ad alcuni grandi club di Serie A” dice Pedullà. “La Juventus cerca il giocatore del Bologna, vorrebbe un calciatore da avere in panchina per sostituire in alcune partite Vlahovic, dato che Kean e Morata devono ancora essere riscattati. Ad Arnautovic pensano anche Napoli e Roma”. De Laurentiis pensa ad una rivoluzione per la prossima stagione, saranno tanti i calciatori che andranno via, quindi bisognerà trovare dei sostituti. Il reparto offensivo potrebbe essere quello maggiormente stravolto dalle trattative di calciomercato. Insigne va al Toronto, Osimhen ha richieste in Premier League. Petagna è sul mercato, ma Spalletti lo terrebbe volentieri. Ounas non ha convinto e quindi può essere ceduto. Anche Lozano può andare via, qualora dovesse arrivare una buona offerta economica.