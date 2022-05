Corriere: Napoli, idea Schick se parte Osimhen: Giuntoli valuta altri tre nomi

Il Napoli pensa a Patrik Schick se dovesse cedere Osimhen. L’attaccante, protagonista con il Bayer Leverkusen potrebbe vestire l’azzurro.

Il mercato sta per cominciare e si sono già intensificati i rumors intorno a Victor Osimhen. Il forte numero 9 di Lagos, è nel mirino di almeno due club della Premier League inglese: il Manchester United (in pole position) e l’Arsenal, più defilato il Newcastle dei sauditi.

De Lauretiis e Spalletti stanno lavorando per la prossima stagione, nella quale ci sarà anche il ritorno in Champions legaue del club azzurro dopo due anni di assenza. Il patron del Napoli per Osimhen ha già fissato la base d’asta per i potenziali compratori : 100 milioni tondi. Il mercato dei bomber si annuncia scoppiettante e la cifra non ha spaventato soprattutto il Manchester United, che ha messo da tempo gli occhi sul centravanti nigeriano. Ma chi potrebbe sostituire il bomber nigeriano?

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Giuntoli starebbe lavorando su quattro nomi: “Il primo sulla lista è Patrick Schick. L’attaccante, ora protagonista con il Bayer Leverkusen piace molto a Cristiano Giuntoli”.

Il quotidiano aggiunge: “Il Napoli, nel frattempo, si guarda intorno: Scamacca il primo nome per l’attacco, con il ceco Schick del Leverkusen (ex Samp e Roma), il canadese David del Lilla e l’albanese Broja del Chelsea nella lista delle idee”.

NAPOLI, SU SCHICK

Il Napoli pensa a Patrick Schick se dovesse partire Osimhen. Il calciatore ceco si mise in luce nel 2017 con Giampaolo alla Samp, e dopo un’annata straordinaria venne comprato dalla Juventus. Fortunatamente per lui i problemi fisici vennero risolti facilmente e l’attaccante passò alla Roma. Da qui però iniziò un periodo molto difficile, il più complesso della sua carriera. Tante le aspettative dopo l’investimento faraonico del club giallorosso di oltre 40 milioni, purtroppo disattese, ma arrivarono soltanto prestazioni sottotono, pochi gol e tanti infortuni. Con la società giallorossa l’amore non è mai sbocciato, tanto che l’attaccante ceco ha giocato 58 partite segnando appena 8 reti.