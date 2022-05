Repubblica: Spezia-Napoli, potrebbe essere l’ultima di Osimhen. La cessione per finanziare il mercato

Spezia-Napoli potrebbe essere l’ultima partita in azzurro per Victor Osimhen.

Victo Osimhen ha infiammato i tifosi azzurri pubblicando alcune foto con la maglia di Maradona. I supporter partenopei che hanno risposto con migliaia di like e commenti sull’account ufficiale del bomber azzurro. Un’immagine di calcio d’altri tempi che, almeno per qualche minuto, ha distolto l’attenzione dalle incessanti voci di mercato che accostano il bomber nigeriano a Manchester United e Newcastle, con una valutazione fissata dal presidente Aurelio De Laurentiis a quota 100 milioni di euro. Una cifra importante che può essere sostenuta solo da pochi Top club Europei. Proprio in questa direzione vanno i contatti delle ultime ore. Al Manchester United, interessato da tempo, si è aggiunto il ricco Newcastle saudita.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica il futuro di Osimhen potrebbe essere in Premier League:

“Il mercato sta per cominciare e si sono già intensificati i rumors intorno a Victor Osimhen. Il forte numero 9 di Lagos, è nel mirino di almeno due club della Premier League inglese: il Manchester United (in pole position) e l’Arsenal. Entrambi sono pronti a bussare molto presto alla porta di De Laurentiis e non la troveranno chiusa. Le ripetute dichiarazioni pubbliche con cui il presidente ha annunciato la sua linea in tema di partenze. «Tutte le offerte che ci arriveranno saranno prese in considerazione, non ci sono nella rosa giocatori incedibili». C’è dunque la concreta possibilità che quella di domenica mattina a La Spezia sia l’ultima partita di Osimhen con il Napoli”.

Il quotidiano aggiunge: “De Laurentiis ha anche già fissato la base d’asta per i potenziali compratori: 100 milioni tondi. Il mercato dei bomber si annuncia scoppiettante e la cifra non ha spaventato soprattutto il Manchester United, che ha messo da tempo gli occhi sul centravanti nigeriano. De Laurentiis è alla finestra, convinto in ogni caso di trovarsi in una posizione di forza.

La cessione record permetterebbe infatti al presidente di finanziare la successiva campagna acquisti azzurra e pure di liberarsi di uno degli ingaggi più pesanti per le casse del club. Se Osimhen alla fine resterà a disposizione di Spalletti, invece, la guida del tecnico toscano potrà aiutarlo a crescere sempre di più nella prossima stagione e la valutazione economica del giocatore aumenterà ancora”.