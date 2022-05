Osimhen con la maglia di Maradona: le foto scatenano i tifosi del Napoli

Osimhen con la Maglia di Maradona. L’attaccante del Napoli ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con la divisa dell’albiceleste del Pibe de Oro.

Victor Osimhen con la maglia di Maradona. L’attaccante nigeriano sui propri canali social ha pubblicato alcune foto con indosso la maglia dell’Argentina del Pibe De Oro, mandando in visibilio i tifosi del Napoli . I supporter partenopei che hanno risposto con migliaia di like e commenti sull’account ufficiale del bomber azzurro.

L’attaccante scelto dal Napoli due anni fa per rilanciare l’attacco della squadra partenopea. In due stagioni il nigeriano è andato sempre in doppia cifra, nonostante abbia avuto tantissimi problemi, tra infortuni e assenze.

Il Napoli ad Osimhen ha assicurato un contratto importante, da top player, almeno per la società partenopea. Anche perché quando De Laurentiis lo ha comprato veniva da una buona stagione al Lille in Francia, ma c’erano anche qualche dubbio sull’adattamento al nuovo campionato.

Napoli, Osimhen indossa la maglia di Maradona

La maglia di Maradona indossata da Osimhen è la riproduzione di quella dell’Argentina, la “diez” Albiceleste. Tre scatti che hanno ulteriormente incrementato l’amore dei sostenitori azzurri verso di lui.

Un’immagine di calcio d’altri tempi che, almeno per qualche minuto, ha distolto l’attenzione dalle incessanti voci di mercato che accostano il bomber nigeriano a Manchester United e Newcastle, con una valutazione fissata dal presidente Aurelio De Laurentiis a quota 100 milioni di euro. Una cifra importante che può essere sostenuta solo da pochi Top club Europei. Proprio in questa direzione vanno i contatti delle ultime ore. Al Manchester United, interessato da tempo, si è aggiunto il ricco Newcastle saudita.

Al momento non è stata presentata ancora una vera e propria offerta ufficiale ma il gradimento c’è ed è totale. Il Newcastle vuole un grande centravanti per puntare a una qualificazione in Europa nella prossima stagione e il nome di Osimhen è nelle primissime posizioni della classifica di gradimento, tanto che è previsto un contatto con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. In caso di addio dell’attaccante nigeriano il direttore sportivo Cristiano Giuntoli andrebbe all’assalto di Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 che tanto bene sta facendo al Southampton ma è di proprietà del Chelsea.