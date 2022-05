Classifica senza errori arbitrali XXXVII giornata serie A. Il campionato dei regolamenti personalizzati

Classifica senza errori arbitrali XXXVII giornata serie A. Tante le sviste che hanno influenzato negativamente la stagione del Napoli.



Ennesima giornata negativa per il calcio italico. Nel segno di Orsato, Valeri e Doveri si è chiusa la giornata campestre. Dopo l’exploit in Coppa Italia di Valeri e Di Paolo non ci hanno fatto mancare proprio nulla Orsato e Doveri in alta classifica.

Proprio in virtù di certi errori che vanno avanti da inizio stagione, acquista maggiore valore la vittoria finale del Napoli nel campionato 2021 – 2022 al netto degli errori arbitrali. Ormai anche qualcuno da Napoli ha dovuto ammettere che difficilmente Milano avrebbe lasciato via libera ai partenopei in zona scudetto.

Forse dalle nostre parti qualcuno sta cominciando a pesare i tanti errori arbitrali che hanno influenzato negativamente la stagione agonistica del Napoli? Nel campionato dei regolamenti arbitrali personalizzati Orsato risolve la pratica Atalanta sbloccando la gara con un gol irregolare di Leao e Doveri non si tira indietro in terra di Sardegna.

Ora per regolamento sappiamo anche che i giocatori interisti possono mettere le mani sulle spalle degli avversari e saltare per fare gol. Non siamo su scherzi a parte è scritto nero su bianco sulle moviole e cronache pan’ ’e puparuoli (il termine è preso in prestito da uno dei tanti lettori che scrivono in Redazione sull’argomento moviole) che subito si sono avvicendate in queste ore.

Qualche altro ci ha pure fatto sapere che Doveri ha arbitrato bene pur ammettendo che manca un grosso rigore al Cagliari. E meno male che ha arbitrato bene!

La classifica senza errori arbitrali XXXVII giornata serie A

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 83 Napoli 88 +12 Inter 81 Milan 79 -4 Napoli 76 Inter 70 -11 Juventus 70 Atalanta 65 +6 Lazio 63 Juventus 61 -9 Roma 60 Lazio 61 -2 Atalanta 59 Roma 60 Fiorentina 59 Fiorentina 53 -6 Verona 52 Bologna 51 +8 Sassuolo 50 Torino 51 +1 Torino 50 Sassuolo 50 Udinese 44 Verona 49 -3 Bologna 43 Udinese 44 Empoli 38 Empoli 42 +4 Sampdoria 36 Sampdoria 38 +2 Spezia 36 Salernitana 35 +4 Salernitana 31 Spezia 35 -1 Cagliari 29 Genoa 30 +2 Genoa 28 Cagliari 27 -2 Venezia 26 Venezia 26

