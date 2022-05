KISS KISS: Napoli, se parte Fabian arriva Svanberg. Il club ha fatto una comunicazione allo spagnolo

Secondo radio Kiss Kiss Napoli, se parte Fabian Ruiz l’alternativa e Svanberg del Bologna. Piace sempre Veretotut della Roma.

I vertici del Napoli si sono riuniti per un meeting di mercato all’Hotel Britannique. Nell’albergo si sono visti Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato, Chiavelli e Cristiano Giuntoli. Il gruppo ha discusso gli aspetti tecnici ed economici devono essere sistemati sul tavolo per il Calciomercato. Tra le varie situazioni che tengono banco c’è sicuramente quella relativa a Fabian Ruiz. il centrocampista andaluso ha un ha un contratto in scadenza nel 2023 e nelle ultime ore si sono fatte sempre più forti le sirene del Real Madrid di Ancelotti.

Secondo quanto riporta la redazione sportiva di Radio kiss Kiss Napoli, il club azzurro avrebbe comunicato agli agenti di Fabian Ruiz, che non ci sarà nessun caso Milik Bis.Di conseguenza o rinnova con il Napoli o sarà ceduto questa estate. Se il centrocampista dovesse partire in questa sessione di calciomercato, il Napoli si fionderebbe su Svanberg del Bologna. L’alternativa è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, Jordan Veretout, che non ha disputato una grande stagione alla Roma e potrebbe lasciare squadra di Mourinho.