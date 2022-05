“Jordan Veretout ha comprato casa a Napoli” è l’annuncio che viene fatto a Radio Marte durante il programma di Raffaele Auriemma. In diretta, durante la trasmissione radiofonica arriva una telefonata che viene fatta ascoltare a tutti coloro che sono collegati. Al telefono c’è un sedicente agente immobiliare, a cui viene dato credito che dice: “Il centrocampista francese di proprietà della Roma, sarà un nuovo calciatore del Napoli questo ve lo posso dare per sicuro. È praticamente tutto fatto tra le due società e Veretout sarà un nuovo calciatore a disposizione di Luciano Spalletti la prossima stagione“.

Secondo quanto riferisce questo ascoltatore a Radio Marte, Veretout “ha comprato casa a Napoli. È stato prima un investimento immobile, ma non fatto a caso perché vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. Arrivano conferme in questo senso“. Durante il programma lo stesso Raffaele Auriemma e la redazione hanno detto di non avere dei riscontri oggettivi in merito alle parole pronunciate dal tifoso che ha chiamato in diretta. Sicuramente il giocatore è da tempo un obiettivo del Napoli, non dimentichiamoci che il giocatore ai tempi della Fiorentina scelse il capoluogo partenopeo per la proposta di matrimonio alla sua Sabrina Merlos. Attualmente Veretout ha un contratto con la Roma fino al 2024.